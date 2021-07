Amazon Prime Video lanzó el tráiler oficial de la anticipada segunda temporada de la serie de antología Amazon Original, Amor Moderno.

En esta temporada, el amor rompe todas las reglas. Se enciende el fuego nuevamente. Una prueba de amigos vs. amantes. Una chica nocturna y su chico diurno. Un romance de un ex de un ex. Un amorío de una noche. Una promesa imposible. El fantasma de un amor perdido. Una exploración de la sexualidad.

La segunda temporada de ocho episodios, de la popular serie Amor Moderno, da vida a una colección de historias sobre relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones. Cada episodio muestra el amor en todas sus complicadas y hermosas formas, todas inspiradas por eventos reales de la querida columna del New York Times del mismo nombre.

La segunda temporada de Amor Moderno, cuenta con un elenco estelar de actores y actrices incluyendo a Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez y Lulu Wilson. El showrunner John Carney también es escritor, director y productor ejecutivo. Andrew Rannells dirigió un episodio de la temporada, basado en un ensayo personal que escribió para la columna. La temporada fue grabada en Albany, Schenectady y Troy, Nueva York y Dublín, Irlanda.

Todos los episodios se estrenarán en Amazon Prime Video el viernes 13 de agosto en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.