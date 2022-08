La campaña “Resístete Si Puedes” es implementada por Laura Perez, directora de Marketing de Lifetime y busca promocionar, con un toque de humor, estas películas que generan adicción al contar con tramas llenas de suspenso, intriga, amor y desengaño, que hacen que el espectador no pueda separarse de la pantalla.

Para protagonizar estos spots Lifetime Latinoamérica contó con la participación de actrices de renombre como Marjorie de Sousa, Scarlett Ortiz, Aylin Mujica, Julia Gama y Johana Fadul. En estas piezas llenas de humor vemos diferentes géneros de Lifetime Movies y cómo las actrices se meten de lleno en la trama. En la pieza “Gimnasio”, Marjorie De Sousa, mientras se ejercita llega a sentirse dentro de una atrapante película de Lifetime y en “Cafetería” se le ve impactada por otra movie de suspenso; en el spot “Cocina”, Scarlett Ortiz, en una divertida situación hogareña, se deja llevar por una cinta de intriga; en el promocional “Navidad” la actriz Aylin Mujica, en una tierna escena maternal, es cautivada por una Lifetime Christma’s Movie.; Julia Gama nos muestra en “Peluquería” que incluso con su estilista no deja de ver Lifetime; y Johana Fadul en la pieza “Gato” no se puede resistir a una sensual película en su habitación.

“Nuestra campaña “Resístete Si Puedes’ quiso capitalizar en lo irresistible que son las Lifetime Movies porque nos generan las más variadas emociones: suspenso, romance, incluso sensualidad. Una vez que comienzas a verlas no puedes separarte de la pantalla. Son historias con mujeres reales y auténticas, destacando las películas basadas en hechos reales y las adaptaciones de libros a la pantalla”, comentó Carmen Larios, SVP de programación y Producción de A&E y Lifetime para Latinoamérica.

El mes de septiembre, por su parte, también incluirá el estreno de las Lifetime Movies “La venganza de las porristas” (viernes 2), “Al calor del engaño” (sábado 3), “No te dejaré ir” (domingo 4) para el primer fin de semana del mes. Luego, del viernes 9 al domingo 11, LIFETIME estrenará tres películas relacionadas a la desaparición y la búsqueda de mujeres. Y el último fin de semana del mes culminará con tres historias policiales en “Una defensa peligrosa” (viernes 23), “Una cita con el peligro” (sábado 24) y “Un caso criminal” (domingo 25).

Finalmente el viernes 30 será el estreno del film “Joven, acosada y embarazada”, protagonizada por Lindsay Hartley, Taylor Blackwell, Tanya Clarke, Cody Sulek y Bart. En esta película Audrey, estudiante de último año de secundaria, es aceptada en una de las mejores universidades cuando se encuentra embarazada de su novio Sam, quien insiste en casarse y tener una familia. Pero cuando Audrey hace planes para el futuro sin él, Sam y su madre Casey deciden tomar el asunto en sus propias manos.

Además, la franquicia “Resístete si puedes” contará con otros ciclos de “Libros, Cámaras y Acción” en donde destacan la miniserie “Isabel” sobre la vida de la escritora Isabel Allende, la “Colección de Flores en el Ático”, “La Colección de Wrong” y “Keeping Up with The Joneses” con Vivica Fox.

Algunas de las Lifetime Movies son protagonizadas, producidas o dirigidas por Angela Bassett, Roselyn Sanchez y Vivica Fox, entre otras.

Cabe destacar que las actrices que conforman esta campaña son parte de la exitosa serie que Lifetime estrenó recientemente, “Amores que Engañan”, un original formato que combina lo mejor del melodrama y las Lifetime Movies. Conformada por 10 episodios unitarios, este primer ciclo de “Amores que Engañan” contó con el talento de Marjorie De Souza, Carlos Ponce, Mark Tacher, Jorge Salinas, Aylin Mujica, Scarlet Ortiz, Julia Gama, y la participación especial de Lupita Ferrer.