Amazon Prime Video lanzó hoy el esperado tráiler completo de la próxima serie dramática de ocho partes, Nueve Perfectos Desconocidos, que se lanzará exclusivamente el 20 de agosto de 2021 en todo el mundo, excluyendo Estados Unidos y China.

Basado en el exitoso libro de The New York Times de la autora australiana Liane Moriarty, Nueve Perfectos Desconocidos es producida por los equipos detrás de Big Little Lies y protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy en su primer proyecto juntas.

Filmado en Australia, el drama está ambientado en un resort boutique de salud y bienestar que promete curación y transformación, nueve habitantes estresados ​​de la ciudad intentan encaminarse hacia una mejor forma de vida. Cuidándolos durante este retiro de diez días está la directora del resort, Masha (Kidman), una mujer con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos cansados. Sin embargo, estos nueve extraños no tienen idea de lo que les espera.

El reparto también incluye a Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten y Samara Weaving. Nueve Perfectos Desconocidos es una producción ejecutiva de Nicole Kidman y Per Saari para Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson y Steve Hutensky para Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen y Liane Moriarty. La serie es coescrita por David E Kelley y John Henry Butterworth, con Jonathan Levine dirigiendo la serie.