La canción, que puede ser galardonada, fue escrita por el compositor estadounidense de origen latino, Lin-Manuel Miranda y es Sebastián Yatra quien la interpreta. De ganar, como Mejor canción original, sería Miranda quien reclame el premio.

Sobre el teatro Dolby de Hollywood también estarán las voces de Beyoncé, con la canción Be Alive del film King Richard; Billie Eilish y su hermano Finneas con No Time To Die, la cinta más reciente de James Bond y Reba McEntire; con Somehow You Do del filme Four Good Days (Cuatro días más).

A la gala también fue invitado Van Morrison para que interpretara Down To Joy de la película Belfast, pero los organizadores del evento señalaron que el artista inglés no podrá acudir a la cita porque se encuentra de gira.