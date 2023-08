Desde el inicio del juego, las preguntas de Eva buscaron conocer más sobre la dinámica entre Tatán y Maleja. El motociclista no dudó en expresar lo que le molesta y enamora de su compañera. “Me saca la piedra que sea tan organizada”, confesó con una sonrisa, mientras que al hablar de sus encantos, mencionó la alegría y felicidad que Maleja irradia, así como el reciente regalo de un viaje a España para ambos. Además, compartió que su última experiencia juntos fue disfrutar de una comida en un restaurante.

Sin embargo, Eva Rey no se detuvo en cuestionamientos superficiales y llevó la entrevista a un nivel más íntimo, como es su estilo en el programa “Desnúdate con Eva Rey”. La periodista indagó sobre detalles privados de la relación, y Tatán no escatimó en responder. Reveló que Maleja duerme en pijama y que habían compartido momentos íntimos solo dos días antes de la entrevista. Además, Tatán dejó en claro que el lado preferido para dormir de su pareja es el derecho, y que su madrazo favorito es el ya conocido “Juep...”.

Los detalles personales continuaron fluyendo mientras Tatán compartía que el apodo que Maleja le otorga es “Cosi”. Sin embargo, la atención se centró en la respuesta a una pregunta particularmente intrigante: ¿qué parte del cuerpo de Maleja es la favorita para Tatán? El motociclista se quedó sin palabras, pero rápidamente recompuso diciendo: “Me gusta como todo. Yo me siento a mirarla y yo me digo: ‘hijue..., estoy comiendo bueno’. En serio, yo me levanto así, en serio la veo y Dios mío... yo creo que por eso hemos durado tanto”.