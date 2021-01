Disponible a través de Interscope Records en Estados Unidos y por UMG a nivel mundial, esta nueva creación llega tras un periodo de inmersión en la cultura latina, así como de unión con algunos de los creadores latinos más influyentes con el objetivo de obtener "la visión más pura posible", explica Universal.

"De una vez" cuenta con la producción del puertorriqueño Tainy, ganador de numerosos Grammys Latino, que cuenta en su currículum con colaboraciones de peso con Bad Bunny o J Balvin y al frente de la dirección del videoclip están Tania Verduzco y Adrián Pérez, el dúo creativo detrás de Los Pérez.

El videoclip resulta clave para entender la esencia de la canción, centrada en "la sanación personal, el empoderamiento y el amor", que queda plasmado en una casa mítica, con habitaciones repletas de poderos efectos visuales que hacen de las secuencias "sueños en movimiento".

Imágenes de un gran lirismo que refuerzan un mensaje centrado en el poder latino, del que Gómez ha dicho sentirse "increíblemente orgullosa", con una letra en español que para la intérprete ha sido una experiencia "muy poderosa".

Nacida en Texas (EE.UU.) de padre mexicano, Selena Gómez cuenta, a sus 28 años, con una sólida carrera en el mundo de la música, el cine y la televisión, comenzó en Disney Channel, sin olvidar su labor como productora ejecutiva y activista social. Como latina ha sido galardonada con reconocimientos como el "Premio de las Artes" en la 33 edición de los Premios de la Herencia Hispana.

Respecto a su carrera musical, con su anterior álbum, "Rare", logró su primer número 1 en el Billboard Hot 100 con el sencillo "Lose You To Love Me", y el álbum debutó también en el puesto más alto en la lista Billboard 200.

De hecho "Lose You To Love Me" se convirtió en el tema que más rápido alcanzó el nivel platino de ventas en su carrera, con más de 1.600 millones de reproducciones acumuladas globalmente.

Selena Gómez combina esta exitosa carrera musical con su labor como empresaria, con lucrativas líneas de belleza como Rare Beauty, lanzada en exclusiva en EE.UU., Canadá y México.

Todo ello sin dejar de lado su labor social con iniciativas como el Rare Impact Fund, con el que se comprometió para recaudar 100 millones de dólares para la lucha contra las enfermedades mentales y la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.

El año pasado realizó además una colaboración con la plataforma HBO Max, el programa de cocina llamado Selena + Chef, del que el 21 de enero se estrenará una segunda temporada, y que se suma a su papel como protagonista y productora en la serie "Only Murders in the Building".