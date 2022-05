Selma Blair, de 49 años, se sinceró en su nueva autobiografía sobre sus traumas del pasado.

En sus estas memorias tituladas “Mean Baby”, la actriz narra su adicción al alcohol que comenzó a los siete años, así como los horribles traumas personales que soportó, incluidos varios intentos de suicidio y agresiones sexuales.

“No sé si hubiera sobrevivido a la infancia sin alcoholismo”, dijo a la revista People. “Es por eso que es un problema tan grande para mucha gente. Realmente es un gran consuelo, un gran alivio al principio. Tal vez incluso los primeros años para mí porque empecé muy joven con eso como un consuelo, como mi mecanismo de supervivencia”.

Blair describió la primera vez que se emborrachó como una “revelación”, explicando en su libro que comenzó consumiendo pequeños sorbos de Manischewitz.

“Una luz me inundó, llenándome con el calor de Dios”, dijo sobre la primera vez que probó el alcohol. “El año en que tenía siete años, cuando básicamente teníamos Manischewitz de barril y nadie estaba prestando atención a mi nivel de consumo, lo entendí: el sentimiento no era Dios sino fermentación. Pensé: “Bueno, esto es una gran decepción, pero como resulta que puedo obtener el calor del Señor de una botella, gracias a Dios hay una aquí.’ Me emborraché esa noche. Eventualmente, me pusieron en la cama de mi hermana Katie y dormí con ella. Por la mañana, no recordaba cómo había llegado allí”, escribió.

Blair explica en “Mean Baby” que el abuso de alcohol se intensificó en su adolescencia y tras un incidente traumático que sufrió a los 20 años durante un viaje de vacaciones de la universidad con un par de amigos, cuando fue violada después de un día de borrachera.

“No sé si ambos me violaron. Uno de ellos definitivamente lo hizo”, escribió, según extractos publicados por People. “Me hice pequeña y callada y esperé a que terminara. Desearía poder decir que lo que me pasó esa noche fue una anomalía, pero no lo fue. Me violaron varias veces porque estaba demasiado borracha para diga las palabras: “Por favor, deténgase”.

También escribió sobre haber sido agredida por uno de los decanos del internado de Cranbrook en Bloomfield Hills, Michigan, al que asistió cuando era adolescente.

Sucedió el día antes de las vacaciones de invierno durante su primer año. “Contaba con él para todo”, explicó a People. “Realmente no podía creer mi buena fortuna de tener un mentor y amigo tan maravilloso. Lo que me dolió de esto fue que él cometiera tal error. Eso fue todo. Un día en que nos abrazamos, se sintió demasiado largo, demasiado silencioso”, escribió sobre el incidente en sus memorias, según extractos.

“Su mano fue a la parte baja de mi espalda, trazando el espacio justo por encima de mi coxis. Sus labios estaban en mi boca. Por favor, pensé, por favor. Eres un adulto y te amo. Por favor, no metas tu mano dentro de mis pantalones. Pero lo hizo. Fue algo simple. No me violó. No me amenazó. Pero me rompió. No volvió a pasar nada, pero nunca me sentí segura”.

Continuó: “Cuando le dije a mi madre que me había besado, ella respiró hondo. ‘No debes decírselo a nadie. Él es muy querido en esa escuela. Y tú solo serás una chica con problemas... Lo siento’”.

Al final de mi último año, vino a felicitarme por ganar un premio de escritura. Luego se volvió hacia mi madre y le dijo: ‘Debes estar muy orgullosa’. Ella solo lo miró, con cara de piedra. Luego: ‘Sé lo que hiciste. Mantente alejado de mi hija’. Y él se marchó”.

Escribir sobre tal trauma, explicó la actriz a People, la ha ayudado a curarse. “No me di cuenta de que la agresión sexual era tan central en mi vida”, dijo. “Tuve tanta vergüenza y culpa. Estoy agradecida de haberme sentido lo suficientemente segura como para ponerlo en estas páginas. Y ahora puedo trabajar en ello con un terapeuta y con otros escritos, y realmente aliviar esa carga de vergüenza sobre mí. Estoy en un buen lugar”, dijo.

“No puedo creer que todo esto haya pasado en mi vida, y todavía estoy aquí y estoy bien”. Blair, a quien se le diagnosticó esclerosis múltiple en 2018, también ha sido abierta sobre vivir con la enfermedad, y detalló su viaje en el documental del año pasado,” Introducing, Selma Blair”.

Durante una entrevista en el programa Today, Blair dijo que reconoció signos físicos que podrían haber sido indicativos de EM.

“Tenía tantas cosas que eran tan indicativas de EM”, dijo sobre el dolor físico que había estado experimentando en ese momento. “Los médicos pensaron que tenía leucemia. No la tenía, pero era una fiebre alta constante... Las dolencias de niña estaban conectadas. Sé con certeza que la tuve a la edad de 23 años. Definitivamente estuvo allí durante tanto tiempo”.

Blair, que ha estado sobria desde 2016, se sometió a quimioterapia y a un trasplante de células madre para tratar los síntomas de la EM. Eso la ha ayudado mucho con su dolor, tanto que ha vuelto a montar a caballo. “El dolor sigue ahí”, explicó. “Estoy en remisión, no construí nuevas lesiones. Todavía tengo, ya sabes, algo de daño cerebral y cosas que están ahí, pero estoy bien con eso. Estoy bien. Estoy agradecida porque estoy haciéndolo mucho mejor”.