Juliana Galvis no puede estar más feliz. Esta semana, el Canal Caracol estrenó dos series, y en las dos ella interpreta uno de los personajes claves en cada una de las historias.

Por un lado interpreta a Claudia, la esposa de ‘El General Naranjo’, mientras que en ‘La Venganza de Analía’ interpreta a la perversa Carolina Valencia, dos verdaderos retos actorales para Juliana, que ya completa 17 años de carrera profesional.

Junto al general

¿Cómo fue la experiencia trabajando en la serie ‘El General Naranjo’?

Fue un proyecto maravilloso, porque fue contar la historia reciente de nuestro país pero de una manera muy diferente. Siempre habíamos visto esta historia contada desde el otro lado, desde el lado de los malos, pero ‘El General Naranjo’ presenta ese gran diferencial, es la misma historia pero desde el lado de los buenos, lo que permite una visión completamente diferente a la que se ha presentado.

La aceptación en Fox Premium fue increíble, nos fue muy bien. Siempre dentro de los primeros lugares de teleaudiencia en Colombia. Estoy feliz de que salga en Colombia y que los colombianos la puedan disfrutar en la televisión nacional.

¿Un personaje difícil de interpretar en esta serie?

Me tocó hacer un personaje muy humano que es el reflejo de la realidad de muchas mujeres en el país, y, sobre todo, aquellas que vivieron esa realidad hace 20 años, porque hoy en día ya se encuentran otras facilidades, como las comunicaciones.

Claudia, la esposa del General Naranjo, era la luz detrás de toda la oscuridad. La verdadera fuerza que salía desde el hogar. El positivismo, el amor y el perrenque.

¿Qué tan difícil es trabajar en una serie basada en personajes y hechos de la vida real?

Es muy distinto, porque no es sólo la responsabilidad de hacer bien un personaje, también está la responsabilidad con el personaje real, con el trabajo que has hecho, con la interpretación que se hace de cada uno de los hechos.

¿Tuvo contacto con la persona que inspiró el personaje de la serie?

Si. Tuve contacto con Claudia desde el inicio de todo, desde que hicimos el piloto de la serie, lo que me permitió conocerla un poquito. Cuando ya arrancamos, por petición de los guionistas y directores, ellos no querían que copiáramos a los personajes reales, por lo que no continuamos con el contacto.

Se querían personajes inspirados en la realidad, pero con un toque de ficción. Sin embargo, como yo ya la conocía, pude meterle mucho más de ella en mi personaje.

¿Cómo recibió su público en redes sociales este personaje?

Lo recibieron muy bien, no sólo en Colombia, también en muchas partes de América Latina, donde ya se vio la serie. Quienes ya la vieron me escribían y me hablaban de un personaje conmovedor con su forma de ser, al ser una mujer súper positiva, que siempre le veía el lado bueno a las cosas, que siempre apoyaba a su marido pese a los momentos tan difíciles que vivía el país.

Lo interesante es que Claudia no es un personaje blanco y aburrido, al contrario, es un personaje con muchos matices, pero que siempre busca lo más bonito para darle a su familia, que para ella es lo primero en su vida.

También me escribieron muchas mujeres de personas que trabajan o trabajaron en las fuerzas armadas de distintos países de América Latina y me decían que así era la vida de ellas.

¿Cómo Juliana vivió esa época?

A muchos nos tocó vivir esa época de intensa violencia en el país, estábamos chiquitos, por lo que las siguientes generaciones no les tocó vivir lo que nos tocó a nosotros, afortunadamente para ellos.

Pero en los últimos años, la historia de ese momento del país sólo ha sido contada desde un lado, un bando, por lo que ‘El General Naranjo’ es la primera serie que narra esta historia desde el lado de los buenos, desde el lado de la verdad. Esta es una historia que pone a los héroes como héroes y a los malos como lo que son, los malos.

De buena a malvada

¿También participa en ‘La Venganza de Analía’?

Me da mucho susto porque me van a odiar (risas). Carolina Valencia es un personaje completamente distinto al que hice en ‘El General Naranjo’, pero es un personaje que amé, porque ser mala es muy divertido, sobre todo cuando sabes que no le estás haciendo daño real a la gente. Por eso, a los actores nos encantan los villanos en nuestro trabajo.

Es una mujer con muchos temas en el alma por resolver, con muchos vacíos, llena de miedos, es un personaje que gusta pero que disgusta a la vez, fue un reto hacerlo y también lo disfruté mucho.

Fue emocionalmente difícil de hacer, porque tiene muchos matices, con una inestabilidad total, de aquellos de los cuales nunca sabes qué tiene realmente en la cabeza. Fue un personaje que yo le pedí mucho a Dios y a la vida.

Mi padre era psiquiatra y cuando él murió yo quería saber cómo era el día a día de mi padre en su trabajo, qué tenía él en su cabeza y cómo podía, desde su conocimiento, trabajar con personas que tienen problemas mentales, y gracias a Dios llegó Carolina Valencia.

¿Cómo fue la construcción de este personaje?

Fue muy duro. Yo generalmente, con los personajes más difíciles, busco ayuda con mi maestra Victoria Hernández, porque son personajes que requieren de verdad y no puedes juzgarlos.

Esta hecho desde las entrañas, con mucho amor y con mucho dolor, me permitió encontrar en mí un montón de cosas que no conocía, pero que estuvo bien conocer y bien sentir. Fueron unos meses emocionalmente pesados, porque por más profesional que seas, hay personajes que tienden a contaminarte.

Creo que al final, Carolina Valencia me dejó un aporte muy bonito para la vida pero también como actriz.

¿Es difícil desprenderse del personajes?

A mí sólo me ha ocurrido dos veces en mi carrera desde que soy actriz hace 17 años. Son personajes que los haces desde las entrañas, que salirse de ellos no es tan fácil. Fue un trabajo intenso desde lo emocional, por lo que se trabajó con medicación y con una bioenergética que me ayudaba a salir de esos momentos que me quedaba con las emociones del personaje.

Siempre he creído que todo en la vida pasa por alguna razón y con este personaje hice el exorcismo de muchas cosas que tenía que sacar de mí y me sirvieron mucho para mejorar y soltar.