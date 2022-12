Ser mamá: el regalo de Navidad que recibió Julieth Restrepo

Recordada por grandes personajes en el país como “Laura, la santa colombiana”, “La Promesa” o “Lady, la vendedora de rosas”, la actriz en su cuenta en Instagram subió un par de imágenes al lado de su esposo, músico y compositor Sebastián Zuleta, y la pequeña Lucía.

“Y un 24 de diciembre a las 9:19 a.m. llegó nuestro mejor regalo. Lucía Zuleta Restrepo. Nuestra niña. Nuestro sueño más grande”, escribió la actriz colombiana, que hasta hace un año tenía en redes sociales un personaje muy exitoso, “La Muñe”.

Colegas y amigos como Carolina Gaitán, Christian Tappan, Jennifer Arenas, Juan Pablo Raba, Diana Hoyos, Claudia Bahamón, Roberto Urbina y Manuela González, entre muchos otros, felicitaron en Instagram a Julieth.

“¡Qué bellezura de regalo del cielo!. Felicidades familia”, le escribió Carolina Gaitán, con quien compartió elenco en “Lady, la vendedora de rosas”.

La pareja se casó en secreto en enero de 2018 en Los Ángeles, Estados Unidos, y solo un año después hicieron público su matrimonio.

Julieth siempre ha procurado mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación.

En Hollywood

Después de tener una gran nombre y reconocimiento en Colombia, al punto de que no tenía que presentar casting, sino que la llamaban como protagonista, Julieth decidió irse a probar suerte, desde cero, a Estados Unidos y se radicó en Los Ángeles.

Allí ha logrado figuración en películas como “Loving Pablo”, “Hardwired”, “A funny thing happened on the way to the Interview”, “Beyond Methuselah” y “Miedo”.

Su más reciente presencia en la pantalla fue en la serie “Noticia de un secuestro”, que la plataforma Prime Video hizo del libro de Gabriel García Márquez.