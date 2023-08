La cantante santandereana Shaira, ganadora del Factor X en 2009, se vio envuelta en una polémica con la estrella del reguetón Karol G, a quien algunos medios y seguidores acusan de haber copiado el estilo de Shaira en su nuevo tema “Mi ex tenía razón”.

Sin embargo, Shaira aclaró en un video que no estaba hablando de Karol G, sino de la dificultad que tienen los artistas independientes para destacarse en la industria musical. “No estoy acusando a nadie de plagio, ni estoy diciendo que me copiaron. Simplemente estoy expresando una realidad que vivimos muchos artistas que no tenemos el apoyo de una disquera o de un equipo grande”, explicó.

Pero lejos de calmar las aguas, Shaira desató una oleada de comentarios negativos por parte de los fans de Karol G, quienes la tildaron de oportunista, resentida y envidiosa. En las publicaciones de la cantante se pueden leer mensajes como: “Esta es la que le copian los grandes artistas”, “Quiere su minutito de fama la pobre”, “Aprovechándose de los demás pa ganar fama” y “Se olvidaron de ella después de Factor XS y ahora quiere surgir hablando mal de Karol G”.