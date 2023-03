Shakira habló sobre la vida tras su ruptura amorosa

En cuanto a sus ideales en el amor, Shakira aseguró que en la vida no todos los sueños se cumplen pero que sus hijos son la manera en la que ha sido recompensada. “Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sales fortalecida es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, afirmó la cantante barranquillera quien ahora asegura que se siento completa y motivada por salir adelante ya que tiene dos hijos que dependen de ella, “así que tengo que estar más fuerte que una leona”.

Sus hijos son el motor de su vida

En cuanto a la presión mediática que ha vivido la cantante, dijo que ha sido un momento en el que descubrió quiénes son sus verdaderos amigos. “En las malas uno sabe con quien cuenta y con quien no, y también me di cuenta de que la amistad no es un fenómeno que sucede a un nivel individual, uno a uno, sino que también puedes ser amigo de miles de personas y eso es lo que he sentido, me he sentido apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran a ser tan claves para mi, ayudarme a levantar cuando estuve en el piso, ¡que estuve un buen rato en el piso!”, expresó el orgullo colombiano acerca del valor y la fuerza que le dieron sus seguidores.