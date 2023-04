Shakira le puso duras condiciones a Piqué para visitar a sus hijos

Después de la ruptura amorosa entre Shakira y el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué, es mucho lo que se habla en el mundo de la farándula. Para nadie es un secreto que a raíz de una infidelidad por parte del exfutbolista, la relación llegó a su fin.

Le puede interesar: Karol G habló del vínculo que su familia tuvo con Pablo Escobar

Ante la polémica que ha surgido entorno a la separación de Shakira, ella misma confirmó que decidió abandonar Barcelona para radicarse junto a sus hijos en Miami y comenzar una nueva vida.

De esa manera, ante la decisión de la cantante, se conoció que Piqué tendrá que aceptar a las fuertes condiciones que le impuso Shakira para cuando decida visitar a sus dos hijos.

Según dio a conocer el diario Nacional de Cataluña, Shakira no permitirá que Piqué visite con Clara Chía a sus dos hijos. “Shakira ya ha tomado cartas en el asunto para que Clara Chía no vuelva a encontrarse con sus hijos. Por lo menos en Estados Unidos”, manifestó el diario.

Además, se conoció que el exfutbolista podrá pasar hasta 10 días con sus hijos pero no podrá sacarlos de Miami.

Lea también: Juanes estrena “Ojalá”, primera canción de su próximo álbum “Vida Cotidiana”

“El empresario no puede hacer el viaje con Clara Chía porque la joven no es bienvenida. Shakira ha dado órdenes muy concretas para que no comparta ocio con sus hijos”, añadió el medio español.