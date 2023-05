La última novedad en medio de la novela dramática que protagoniza la cantante fue el lanzamiento de la canción ‘Acróstico’, que no solo se robó los corazones de la mitad del planeta con las frases más sentidas y amorosas de Shakira el día de su estreno, sino que lo hizo por segunda ocasión con la publicación de su video oficial, en el que no solo aparecen los dos pequeños Piqué Mebarak, sino que también cantan algunas de las estrofas.

Este boom mediático no solo ha igualado el de los anteriores lanzamientos de la cantante, sino que también ha puesto a la barranquillera en un pedestal en el que no solo es admirada por su gran talento a la hora de componer, sino por ser una fiel representante de la frase que ella misma interpreta: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Más allá de lo hermosa que es la letra y lo emotivo de su video con los dos chicos tocando piano, el clip ha logrado 12 millones de reproducciones en tan solo un día de estar disponible en plataformas como YouTube, lo que no solo lo ha convertido en el clip #1 en las tendencias de la red social, también representa un buen dinero que llegará a la cuenta de la barranquillera, quien se lucra por sus exitazos musicales y otros negocios totalmente diferentes en los que ha invertido y ha ganado.

El portal Celebrity Net Worth ha reportado que Shakira tiene una fortuna de 300 millones de dólares, que se ha forjado gracias a la venta de sus discos y la reproducción streaming de su música, las entradas que ha vendido en los conciertos de sus giras y las apuestas de la colombiana en la industria de la perfumería, juguetería, alimentaria, inmobiliaria y hasta en la televisión.