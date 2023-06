Estos son algunos de los comentarios que le dejaron: “Maldición, Sharon, ¿puedes casarte conmigo por favor? Soy un buen cocinero. No necesito nada. Soy un tipo de cocina saludable, te he amado toda mi vida”, “Porque quieres, porque puedes y porque te da la gana”, “Sí, reina. No creo que hayas sido nunca más sensual”.

Recordemos que Sharon Stone sufrió un derrame cerebral en el año 2001 y pese a que se recuperó satisfactoriamente, hoy en día tiene otras afectaciones de salud con las que debe vivir su día a día, como la diabetes.

Eso la obliga a llevar un estilo de vida muy saludable, que además viene de familia porque recientemente su madre cumplió 90 años y está tan entera, que hasta tuvo una fiesta de festejo.