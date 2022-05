Para apoyar su misión y asociación compartidas, Tommy Hilfiger donará 1 millón de dólares americanos para ayudar a hacer posible el Programa de Sostenibilidad y Ecología de la gira. Una parte sustancial de esta inversión se donará al cultivo regenerativo de algodón, para continuar construyendo sobre el impacto de las iniciativas de sostenibilidad más amplias de Tommy Hilfiger. A lo largo de la gira, Shawn Mendes también usará diseños personalizados y más sostenibles con looks hechos con telas y adornos de responsabilidad (sobras de colecciones pasadas de Tommy Hilfiger), así como telas vintage de material muerto.

Para su próxima gira Wonder: The World Tour, Shawn Mendes se ha comprometido a hacer que la gira sea climáticamente positiva, reduciendo las emisiones de CO2 en un 50% por espectáculo en comparación con su última gira mundial en 2019, y mitigando todas las emisiones restantes a través de una combinación de proyectos de eliminación de carbono y evitación de carbono.

Las prendas que Shwan usará durante su gira de la colección, son de algodón orgánico, lo que reduce el CO2eq en aproximadamente un 48% y evita 692 toneladas de emisiones, equivalentes a 641 vuelos de ida de Londres a Nueva York para un pasajero, también usará denim más sostenible que se produce con un 20% de algodón reciclado post-consumo ,requiendo menos agua y energía durante sus etapas de acabado. El look se completa con piezas vintage seleccionadas de Tommy Hilfiger que celebran los favoritos nostálgicos.

“Shawn no solo es un músico multitalentoso, sino que también representa a una nueva generación de Futuremakers que entienden la necesidad de acción”, dice Tommy Hilfiger. “Al unir fuerzas con Shawn para aprender, compartir e innovar, podemos construir sobre lo que ya hemos logrado y llevar nuestro viaje de sostenibilidad al siguiente nivel. Si bien reconocemos que todavía tenemos un largo camino por recorrer, juntos podemos crear aún más conciencia para tener un impacto positivo y duradero”.

Lanzada el 16 de mayo de 2022, la campaña “Classics Reborn” de Tommy Hilfiger fue filmada por Craig McDean y presenta a Shawn Mendes usando estilos de la colección 1985 Program, incluido el icónico polo de 1985 que está hecho de algodón orgánico. A lo largo de las colecciones de 2022 del 1985 Program únicamente, el uso de algodón orgánico reduce el CO2eq en aproximadamente un 48% y evita 692 toneladas de emisiones, lo que equivale a 641 vuelos de ida de Londres a Nueva York para un pasajero. Shawn Mendes también usa denim más sostenible que se produce con un 20% de algodón reciclado post-consumo y requiere menos agua y energía durante sus etapas de acabado. El look se completa con piezas vintage seleccionadas de Tommy Hilfiger que celebran los favoritos nostálgicos.

Como hito clave de la alianza, Tommy Hilfiger y Shawn Mendes también presentarán una colección cápsula co-diseñada en la primavera de 2023. Contará con estilos de calidad que reimaginan las piezas clásicas de Tommy Hilfiger con diseño circular al tiempo que escalan las innovaciones de reciclaje de materiales.

“Siempre me he inspirado en Tommy y la marca icónica que construyó, y estoy emocionado de compartir nuestro viaje junto con mis fans”, dice Shawn Mendes. “Todos tienen un papel que desempeñar en la creación de un futuro más sostenible y me inspira ver lo que podemos lograr. Espero aprender unos de otros, explorar cómo la reimaginación creativa puede tener un efecto positivo en la industria de la moda y compartir lo que significa para mí vivir de manera más sostenible”.

En los próximos meses, se compartirán más detalles de la colaboración “Play it Forward” a través de los canales sociales de Tommy Hilfiger y Shawn Mendes. Los amigos de la marca están invitados a unirse a la comunidad y conversar a través de #TommyHilfiger, @TommyHilfiger y @ShawnMendes.