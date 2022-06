Tres años duró la relación de Christian Nodal y Belinda. Después de haber planeado una vida juntos, con hijos incluidos, anunciaron su separación el pasado febrero y todavía hay muchas interrogantes sobre qué fue lo que realmente sucedió entre los jóvenes.

Lo que sí es cierto es que el cantante de regional mexicano reconoce que le cuesta que sus relaciones amorosas perduren. No se trata solo de Belinda, sino que Nodal ha actuado de manera similar con otras parejas.

En su opinión, la exposición pública de sus parejas ha terminado lastimando sus vínculos afectivos.

“Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala. Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo”, aseguró.

“Con mis novias me he equivocado muchas veces”, confesó el mexicano en entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda.

Nodal, de 23 años, también dijo que su pareja ideal debería tener su edad y comprender lo que significa su carrera como cantante, que va cada vez más en ascenso.

Desde su separación de Belinda, al cantante no se le ha conocido una novia oficial, aunque recientemente fue captado en Guatemala caminando de la mano de Cazzu, una colega del género urbano de origen argentino.

Aunque hasta el momento no han confirmado su romance, Nodal presumió en sus redes sociales que había acompañado a la joven de 28 años a su presentación en el festival Primavera Sound que se llevó a cabo el pasado jueves en Barcelona, España.