Silvestre Dangond, ¿más grande que Diomedez Díaz? Esta es la controversia en redes

Los rumores comenzaron al inicio de la semana, y en la noche del pasado jueves el propio Silvestre Dangond lo confirmó. El 18 de mayo se presentará por primera vez en el estadio El Campín de Bogotá.

El Movistar Arena de Bogotá, donde se ha presentado en varias ocasiones, ya le venía quedando chiquito con tanta fanaticada, por lo que ahora, espera hacerlo ante más de 40 mil personas, en una boletería que sale a la venta desde este viernes, 2 de febrero.

En 1999, recordó, que se radicó en Bogotá. Años antes había conocido la ciudad y le había fascinado, “hasta ese momento lo máximo que había conocido era Santa Marta, por lo que llegué a Bogotá y me fascinó”, recordó el artista.

Tras buscar oportunidades en la música en Valledupar, sin lugar una respuesta positiva, decidió empacar maletas y radicarse en Bogotá. “He recibido muchos no en mi carrera, pero lo que me ha mantenido insistiendo ha sido la inocencia. Yo sabía que no era el mejor de todos, porque los que se creen cracks se frustran muy rápido, y fue en Bogotá donde enseguida empezó a florecer todo”.

Lea también: Actor de Peaky Blinders respondió fuertemente tras ser multado por posesión de drogas

Y agregó: “Mi historia comenzó aquí. Por eso tengo mi estudio de grabación aquí, muchas de las canciones las compongo aquí, por lo que es hora de regresar al lugar donde comenzó todo: Bogotá”.

Aseguró que desde el inicio se la llevó muy bien con los bogotanos, “Cuando en la costa me decían que los cachacos no se qué, yo les decía que con los cachacos siempre me la he llevado bien. Siempre compaginé con esta ciudad, que lo que sembré en esta ciudad, en mis años de taberna y de parranda, es el camino hacia El Campín, por lo que para mí el concierto en el estadio no es un reto, porque a pesar de haber llenado cinco veces el Movistar Arena, nunca se me pasó por la mente llegar a El Campín”.