¡Sin filtros! Yina Calderón mostró cómo tapó enorme cicatriz que le dejó un mal procedimiento estético

La zona sensible de la cadera hizo que el tatuaje fuera particularmente doloroso, llevándola a gritar y llorar, postergando su finalización.

"Tatué la cicatriz que me dejó una mala decisión, no está completado falta más sombra, detalles, líneas. Pero no imaginan lo que grité y lloré, niñas piensen 2 veces antes de inyectar sustancias extrañas".