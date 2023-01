Sofía Daccarett Char, nacida en Estados Unidos, pero es hija de José Daccarett y Laura Char Carson, fue nominada a los Premios Oscar de este año con la canción “Applause”, que interpreta en la película Tell It Like a Woman.

La cinta es protagonizada por protagonizada por Cara Delevingne, Marcia Gay Harden, Eva Longoria y Jennifer Hudson.

La película puede considerarse un compendio de seis historias distintas, unidas bajo el hilo narrativo de cómo viven las mujeres en la actualidad.

Desde Los Ángeles, California, la artista colombo-estadounidense compartió un video en compañía de Diane Warren y otras cuatro personas, en el que entran en llanto una vez es anunciada su nominación. La pieza fue acompañada por una pequeña descripción en la que se lee: “We’re going to the Oscar’s Diane Warren” (Vamos a los Óscar Diane Warren).