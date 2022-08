“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza... ¡Eh! De brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras. ¡Quisiera saber quién es! O sea, yo nunca me había enfrentado en mi vida a una cosa de estas. Quiero que vean esto que me acaban de escribir”, dijo en un video.

Además contó que se alarmó más cuando vio que entre sus notificaciones había un mensaje que decía: “Le envié una carta en este perfil”, por lo que no dudó en ir al perfil, donde efectivamente había un escrito, en el que incluyen a su hijo.

“Mónica Sofía Jaramillo Pedroza, le voy a decir cuál es su futuro: se van a alojar en su mente y en la de su hijo ciertos seres demoniacos por denuncia, (muchos) que se van a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente todos los días, todas las noches. Hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama a razón de un salario menor. Poco a poco va a seguir”, se lee en la imagen.

Asimismo, la carta le predice enfermedades y más. “Van a liberarse sueños extraños, desesperación interna, depresión, cierta irritación como la de un adicto. Le van a caer ciertas enfermedades, accidentes y errores de concentración. Pensamientos de odio y perversión va a tener que masturbarse a diario”.

Ante esto, la modelo respondió que está segura que su fe podrá más que esos deseos malignos y que no cree en ello, solo en el ser supremo: Dios.

“Nunca me había enfrentado, en mi vida, a una cosa de estas. A la persona que me escribió, yo no creo en la brujería. Sí sé que existe la maldad, pero me cubro con la sangre de Cristo y desato todas esas palabras que leí en este momento. Y quiero que ustedes lo vean, vean esto que me acaban de escribir”, expresó la modelo caleña.