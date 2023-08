La segunda temporada de La Rueda del Tiempo también está basada en algunos elementos de la tercera novela de Jordan, El Dragón Renacido, y se estrenará exclusivamente en Prime Video el 1° de septiembre en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. La serie fue filmada en República Checa, Marruecos e Italia, y es protagonizada por Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot) como Moiraine Damodred, Daniel Henney (Criminal Minds) como Lan Mandragoran, Josha Stradowski (Gran Turismo) como Rand al’Thor, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) como Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) como Egwene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) como Perrin Aybara, Dónal Finn (Rogue Heroes) como Mat Cauthon y Ceara Coveney (Young Wallander) como Elayne Trakand. La Rueda del Tiempo es una coproducción con Amazon Studios y Sony Pictures Television.

Basada en la serie bestseller de novelas de fantasía de Robert Jordan, La Rueda del Tiempo es una saga épica que narra la lucha entre el bien y el mal en un mundo donde el destino de todos depende del Dragón Renacido. La serie fue adaptada para televisión por el productor ejecutivo y showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Larry Mondragon y Rick Selvage de iwot productions (Winter Dragon), Ted Field de Radar Pictures (Jumanji: Welcome to the Jungle, Winter Dragon), Mike Weber (Jumanji: The Next Level, Beirut), Darren Lemke (Shazam!, Goosebumps, Winter Dragon), Marigo Kehoe (Outlander, The Crown), Justine Juel Gillmer (The Survivor, Halo), Sanaa Hamri (Empire, Lovestruck) y Amanda Kate Shuman (The Blacklist) también forman parte de la producción ejecutiva. Rosamund Pike también es coproductora ejecutiva y Harriet McDougal, Brandon Sanderson y Lauren Selig son consultores de producción.