Suspendieron grabaciones de novela de Pipe Bueno, ¿qué pasó?

El COVID-19 sigue haciendo estragos en los famosos colombianos. Esta vez el afectado fue Pipe Bueno, de quien se confirmó esta semana que resultó contagiado con el virus.

Ante esto, RCN tuvo que suspender las grabaciones de ‘Te la dedico’, la producción en la que Pipe interpreta a Wilson, el protagonista, junto a Diana Hoyos, quien es Adriana.

La información la reveló una fuente cercana a Pulzo, quien afirmó que Bueno no sería el único contagiado, pues la también cantante Juliana Velásquez estaría contagiada. Ambos, sin síntomas de gravedad.

Hasta el momento no se sabe cuándo retoman el rodaje y el elenco no se ha pronunciado sobre los casos de COVID, pero sin duda la pausa llega en un momento en el que la novela no estaría muy bien en su nivel de audiencia, pues no ha alcanzado los porcentajes esperados.

Cabe recordar que Pipe se ha contagiado de COVID-19 en tres ocasiones, una de esas fue días antes de que naciera Máximo, su hijo junto a Luisa Fernanda W. Mientras Juliana ya había padecido el virus en 2020.

Desde que se estrenó, el 8 de febrero de 2022, no ha logrado marcar más de 5,17 puntos y algunos días ha salido del top 10 de lo más visto, mientras que su comptencia, la bionovela de Arelys Henao, está en los primeros puestos del listado y suma cada noche más de 12 o 13 puntos.