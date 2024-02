Tatán Mejía sorprendió a Maleja Restrepo con romántica propuesta de matrimonio

Lea también: 'El Jefe' de La Casa de los Famosos rechazó complot contra Mafe Walker: "en mi casa se respetan las reglas”

La conmovedora historia de amor entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía ha sido generosamente compartida en sus plataformas de redes sociales, donde comparten momentos especiales, anécdotas y vivencias compartidas. La pareja no solo ha sido transparente al hablar sobre su relación, sino que también ha compartido abiertamente cómo han afrontado juntos los desafíos y dificultades de la vida en familia.

Recientemente, se reveló que la pareja dará un paso significativo al altar por segunda vez. En una romántica propuesta acompañada por sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, Tatán Mejía le solicitó a su esposa renovar sus votos matrimoniales. Este emotivo momento tuvo lugar de manera inesperada durante una fogata en su casa campestre en La Calera. Con la complicidad de sus hijas, Tatán volvió a pedirle matrimonio a su amada, reafirmando así su compromiso, recordando que originalmente se casaron en 2011.

“Tatán llevaba como dos meses arreglando un lugar de la casa superbonito con fogata, lucecitas y de todo. Ni por enterada que este lugar existía en la casa”, expresó Maleja Restrepo a través de sus redes sociales.

“Ayer me dice y me dice ‘tienes que ir al museo del asado, tienes que seguir la luz’, y había una luz. No estaban las niñas ni nada. Por allá abajo se escuchaba una música. Entonces yo con mi bata y en chanclas por los potreros, bajo y están estos tres, y empieza cada uno a decirme unas palabras hermosas, y luego Sebas saca una caja con lucecitas y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo, otra vez?’”, contó la influenciadora.