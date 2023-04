Taylor Swift y su novio Joe Alwyn lograron mantener su relación fuera del ojo público antes de que se revelara que se habían separado a comienzos de este mes.

De vez en cuando, Taylor compartía pequeñas anécdotas de su relación, siempre asegurándose de que no fuera demasiado y expresando la mayoría de sus sentimientos en su música.

Lo cierto es que recientemente Taylor y Joe se enfrentaron a nuevos rumores de compromiso después de que fuentes cercanas a la pareja afirmaran que estaban “oficialmente comprometidos”. Sin embargo, meses después se informó que se habían separado porque su relación había “seguido su curso”.

Los fans de Taylor Swift están devastados por la noticia.

El primer portal en darla fue Entertainment Tonight, que informó hoy que la pareja se separó “hace unas semanas” y aseguró que la separación fue “amistosa” y “nada dramática”.

Ahora ya se sabe por qué Joe no había sido visto en The Eras Tour, en el que Taylor se embarcó en marzo.

De hecho, justo antes de embarcarse en The Eras Tour, Taylor lanzó cuatro canciones inéditas para celebrar: ‘All of the Girls You Loved Before’, ‘Eyes Open’, ‘Safe & Sound’ and ‘If This Was A Movie’.

‘All of the Girls You Loved Before’, que es una de las canciones de Taylor’s From The Vault de su álbum ‘Lover’ de 2019, parece ser un guiño al novio Joe mientras canta: “Todas las chicas que amabas antes (Ooh) / Te convertí en la persona de la que me he enamorado / Cada callejón sin salida te llevó directamente a mí / Ahora eres todo lo que necesito, por lo que estoy muy agradecido”.

La letra se lee como una carta de amor a las ex de Joe, mientras ella canta sobre estar agradecida por el hecho de que sus relaciones eventualmente lo llevaron a ella.

Su relación

El 1 de julio del año pasado habían surgido informes de que Taylor y Joe se habían comprometido en secreto hace algún tiempo y según los tabloides, Taylor eligió usar su anillo de compromiso a puerta cerrada. Los rumores comenzaron nuevamente en Año Nuevo de 2023 cuando se informó que Joe se arrodilló para pedirle matrimonio durante unas vacaciones románticas en Cornualles.

Después de un período ajetreado tanto para Taylor como para Joe (Joe protagonizó la nueva serie Conversations with Friends y Taylor ha estado trabajando en sus relanzamientos), las vacaciones fueron sin duda un merecido descanso para la pareja.

Taylor y Joe comenzaron a salir a fines de 2016, y una fuente le dijo a ET en octubre que estaban “muy bien” y que su “relación es súper fuerte”. Se conocieron en la Met Gala de 2016 (la misma noche que Swift también conoció a Tom Hiddleston). Su relación inspiró a Swift a escribir innumerables canciones, incluido un álbum completo, Lover. La pareja también ganó un Grammy por Folklore.

Más recientemente, Swift dijo que “Lavender Haze”, de su décimo álbum de estudio, Midnights, trataba sobre Alwyn.

Se sabe que a Joe no le gusta hablar sobre su relación con Taylor y cuando surgieron rumores de compromiso, le dijo al Wall Street Journal en abril de 2022 que probablemente nunca admitiría algo así públicamente.

Así que tampoco hay que esperar que confirme o no si terminó con Taylor Swift.