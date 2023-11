Una gran conmoción e indignación se desató en México después de una respuesta dada por el cantautor mexicano Enrique Guzmán durante una rueda de prensa previa al espectáculo de la Caravana del Rock and Roll. Este evento reúne al intérprete de ‘Tu Cabeza en mi Hombro’ con otras figuras como Angélica María, César Costa, Roberto Jordan, Los Teen Tops, Los Apson, Los Locos del Ritmo y Los Hermanos Carrión.

La polémica surgió cuando una periodista presente en la rueda de prensa decidió cuestionar a Guzmán sobre los diversos señalamientos, incluyendo aquellos realizados por su propia nieta, acerca de presuntos casos de abuso sexual.

Lea también: Ex de Paola Jara le compuso canción a Silvestre Dangond y tendría indirectazo a Jessi Uribe

A pesar de que el cantante y actor pidió que lo dejaran contestar, su respuesta generó aún más repudio. “Déjame contestarte. ¿Tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Yo no. Y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, expresó.

La incomodidad fue evidente, especialmente en la cantante Angélica María, y Guzmán se retiró abruptamente del lugar, dando por concluida la rueda de prensa.

Le puede interesar: Estas son las dos mujeres trans presentes en Miss Universo 2023

Es relevante mencionar que Guzmán ha enfrentado una demanda de parte de su nieta, Frida Sofía, la cual no prosperó. A pesar de los nuevos señalamientos en su contra, que incluyen una supuesta fotografía donde se le acusa de abusar de una menor, Guzmán persiste en defender su honor, aunque su declaración en la rueda de prensa ha generado malestar e indignación.