The Beatles celebrará el 50 aniversario de su álbum “Let It Be” con la publicación de una edición especial, que incluirá grabaciones inéditas en el estudio y que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre.

Así lo confirmó la legendaria banda británica en un comunicado, que llegó acompañado de un adelanto del álbum con tres canciones, ya disponibles en las plataformas digitales: la versión de 2021 de “Let It Be”; el mix de Glyn Johns de “For You Blue” y la primera actuación de “Don´t Let Me Down” desde una azotea. Se trata de las únicas sesiones de The Beatles filmadas. Parte de ellas se ven en los 80 minutos de “Let It Be”, pero cientos de fotografías y más de 60 horas de películas inéditas y 150 horas de grabaciones que aún no han visto la luz.