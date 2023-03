The Mills trabaja en un nuevo álbum, “Los siete pecados capitales”

El vocalista de The Mills habló a Vanguardia de los planes para 2023.

La banda de rock colombiana The Mills prepara siete canciones que saldrán este semestre alrededor de un solo concepto audiovisual en el que los pecados capitales tienen un contrapeso con su virtud.

“Un eterno loop sin fin”, su nueva canción

El último tema de The Mills habla del amor a distancia y de ese sentimiento de impotencia de querer tener a la persona cerca para siempre. Si bien la canción y el video son diferentes, ambos están conectados en un punto “cuando nos veamos”. “Me encantan las cosas como yuxtapuestas, o sea, es una canción muy dulce con un video superagrio y eso me gusta”, dice ‘Bako’. El videoclip es una historia trágica con actores ‘reales’, que tienen inseguridades, al punto de que uno de ellos por error se toma las pastillas que su pareja tenía para tranquilizarse.

“Nosotros no estábamos tratando de enviar un mensaje, ni nada con el video, nos gustó como la estética, nos gustó la historia y ya”. Sobre la letra de la canción, ‘Bako’ dice que esta inspirada en esa relación que “todos hemos tenido a distancia”. Justamente él y su esposa iniciaron su amor cuando ella vivía en México y él en Colombia. El solo de la canción remite a quien la escucha a los años 50 y conecta con los ritmos.

Trayectoria musical

El rock ha sido el lente para mostrar su talento, se destacan por sus conciertos en vivo, en los que “la verdad sí le echamos muchas ganas, que la gente no solo vaya sino que se meta en una película donde cada momento esté libreteado”.

Álvaro Charry, Jorge Bello, Ramón Gutiérrez, Diego Cáceres y Diego Cadavid (conocido actor), integrantes de The Mills, siempre han estado cargados de la esencia del rock and roll, pero su versatilidad les ha permitido acercarse al pop y la electrónica.

Para los músicos en formación que quieren incursionar en el género, los artistas les recomiendan buscar un manager si o si, además de “tener callo para administrar la frustración”.

Esto por la realidad a la que se enfrentan cuando sale una nueva canción, “mira la canción pasada que hicimos, “Respiro lento”, la hicimos con Kei Linch, y dijimos, eso va a ser un tote”, recuerda el vocalista ‘Bako’, animando a los nuevos cantantes a trabajar mucho, con disciplina, por aquello que quieren lograr.

The Mills es una de las agrupaciones musicales más queridas de su género. Su carrera inició en el año 2007 y a partir de ahí no ha dejado de brillar, logrando más de 274.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 100.000 suscriptores. “Al principio le cantábamos como mucho al desamor, ya estamos abriéndonos un poquito al amor, no se pierdan nuestros conciertos en vivo, somos muy juiciosos en que el en vivo sea especial”, añade ‘Bako’.

Ecuador, Perú y Argentina son algunos de los países donde estarán con su gira en el 2023.

Este semestre la agrupación tiene shows en Cali y Cúcuta, y “muy seguramente iremos a Bucaramanga, vamos a ir a todo el país”, anuncia el cantante principal de The Mills.