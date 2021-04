“Tiene neumonía moderada”, actor Jairo Camargo hospitalizado por Covid-19

"Está estable, está bien dentro de todo esto. Tiene neumonía moderada, su corazón está bien. Está estable y es lo que necesitamos que esté pasando para que el virus salga. Estamos aquí en casa desinfectando todo para cuando regrese a casa”, este fue el reporte de salud que dio a través de sus historias en Instagram, la actriz, Patricia Tamayo, esposa del también actor, Jairo Camargo, quien padece Covid-19 desde hace algunos días y que tuvo que ser hospitalizado para ser monitoreado.

Tamayo desde el pasado lunes, que supo que su esposo padecía COVID, empezó a narrar a través de Instagram cómo vivían su relación desde el aislamiento al que se vieron obligados a estar en su propia casa.

“Día 1: Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos. Durísimo que no me pueda dar los “buenos días “ con besitos en mi espalda como cada mañana desde hace muchas mañanas. No tiene síntomas fuertes y espero que siga así, aunque cada vez que digo la palabra ”espero” pienso que no debo esperar nada. Tengo un cambuche en la biblioteca que será mi cuarto durante unos días y a Tulifuli que es un conejo rosado y delicioso para abrazar cuando Jairo no está, él me lo regaló cuando me fui para Medellín a rodar “El Olvido que Seremos”, escribió el pasado lunes.

Pero la historia cambió este jueves, cuando la actriz compartió un video con el siguiente mensaje: “Yo salí y Jairo se quedó adentro. Está en la clínica por indicaciones médicas siendo cuidado y atendido. Es raro esto de distanciarme de este despelote de sentimientos y vivencias para escribir por aquí. No sé que más decir”.

Este viernes al dar el reporte de salud, Tamayo aprovechó para seguir concientizando a los colombianos a cuidarnos de este peligroso virus. “Me parece importantísimo para que todos nos demos cuenta que esto no ataca solo al de al lado.

Hay mucha gente que sufre por esto, familiares que sufren, que se contagian. Personas que van a la clínica y que salen y les cuesta recuperarse. Personas que no salen, muchas muertes. Es útil este minidiario, es una forma de hacer consciencia de este asunto”, finalizó.