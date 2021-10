"Tienes el talento de hacer creer que tienes talento": Residente a J Balvin

La reacción de Residente surge como respuesta a la publicación del colombiano en la que promociona gorras y camisetas con la imagen de un perro caliente, en alusión a la comparación que hizo René Pérez de su música con el tipo de comida rápida, además explica por qué borró el video donde hizo esa comparación y cuestionó el llamado de boicot a los Premio Grammy que hizo J Balvin.

"Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que eres", mencionó al inicio de su video René Pérez, comentando a continuación "dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero".

El puertorriqueño invitó a José Álvaro Osorio Balvin a ser honesto y leal, como -según él- no lo fue con Rebeca León ni con Juanes quienes, asegura, impulsaron la carrera del paisa y él los mandó "pa'l carajo".

Residente confesó que J Balvin lo llamó llorando a pedirle que eliminara su primer video, en el que criticó su llamado a boicotear los Grammy, y que luego le envió varios mensajes diciéndole falso al tiempo que en redes sociales escribía "respeto tu opinión".

"¡Qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno!", manifestó Pérez.

El boricua continuó argumentando su crítica al llamado del paisa a que los artistas urbanos no asistieran a la ceremonia de los Premios Grammy, calificando la premiación como "un medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo".

Y a continuación puso en entredicho el talento del antioqueño, señalando que "tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento, tienes el talento de hacerle creer a la gente que tienes talento".

Residente subrayó que fue educado por su padre con otros principios, como el de amar a su país sobre todas las cosas y compartir lo que tiene con los demás, lo que lo diferencia de J Balvin.

"Por eso yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. El único mensaje que escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño, porque no te sale ni eso. Pa' colmo lo copias literalmente de WhatsApp, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones José como si lo hubiese escrito tú", anotó.

"Tu país quemándose en llamas y tu pendiente de sacar un disco. El negocio, socio", sentenció.

Vea a continuación el video completo publicado por René Pérez en su cuenta de Instagram: