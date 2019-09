La diva mexicana Verónica Castro aseguró, a través de su Instragram, que se retira de su carrera artística porque necesita ‘paz’. La decisión de la actriz se da después de una gran tormenta mediática en la que se reveló que Castro se casó hace 20 años con la presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien es abiertamente homosexual.

La que ha roto el pacto de silencio fue Yolanda Andrade, que si bien acostumbra a bromear, en esta ocasión lo dijo en serio. Que se casó con Castro, que fue su amor, que hubo algo hermoso entre ellas. En un primer momento, Yolanda solo soltó que se había casado con una “famosa artista mexicana muy querida”. Y así empezó la telenovela. Verónica Castro salió a negarlo, a decir que en esta vida no había sido lesbiana, y que jamás había sido mujer -novia- amante de Yolanda.

Yolanda ha dicho que no es una mentirosa, y que tiene videos y fotos de la boda, pero no las publicará porque no quiere pelearse con Verónica, quien ha señalado que está mal de salud.

“Esto pasó hace veinte años, nunca pensé que este momento tan importante termine en un chisme tan corriente”, comentó Yolanda. Y Verónica la llama “malagradecida”.

En las palabras de Yolanda hay despecho, un corazón herido y un par de canciones de desamor. ¿Qué pasó entre las dos? “La verdad la tengo en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza... Yo no quiero ofenderla. No hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie”, replica, tras ofrecerle la paz y pedirle que cesen los ataques en su contra.

Por su parte, Verónica puso en su cuenta de Instagram: “Asi es mi Cris... Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós, la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años: Quiero mi paz”