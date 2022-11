Durante su ausencia fueron muchos los rumores que surgieron, entre estos que se encontraba despechada por Juan Duque, el cantante con el que tuvo un fugaz romance de un par de meses. Otro de los chismes que rondaban en redes era que, presuntamente, la actriz estaría en reconciliación con Andy Rivera.

Sin embargo, ella misma le puso fin a los rumores y publicó este jueves en sus historias que su ausencia se debía a que estaba en un proyecto grande, pues esta vez hará parte del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, junto con otros famosos como Melina Ramírez, Shirley Gómez y Juan Diego Vanegas.

No obstante, los seguidores de la actriz lo que querían era que ella se manifestara respecto a cómo se siente de su corazoncito, tras hacerse público el fracaso de su amor con Duque, y como si lo supiera, ella les dio gusto.

En su cuenta de Twitter, donde Lina siempre se ha expresado sin tapujos y con mucha confianza ha revelado sus sentimientos siempre, publicó este jueves una frase que dejó a más de uno con la boca abierta, pues haría referencia al fracaso de su amorío con el cantante paisa.

Tejeiro escribió: “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté".

Tras este mensaje, muchos internautas interpretaron que la actriz le habría dado más de una oportunidad a Juan para que cambiara, pero este habría seguido igual y eso cansó a Lina, por lo que decidió no darle más oportunidades y ponerle fin a la relación.

El tweet ha despertado todo tipo de reacciones y comentarios, a tal punto que la situación ha dividido a su público en dos bandos: quienes la critican y le dicen que eso le pasa por “enamoradiza” como quienes la aplauden por haber tomado la decisión de irse a tiempo.

Amanecerá y veremos si Tejeiro o Juan dan su versión de por qué acabó tan pronto esta relación que parecía tener futuro.