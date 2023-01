Este 25 de enero se cumplen cuatro meses desde la repentina muerte del actor Toto Vega. Su esposa, la también actriz Nórida Rodríguez, ha dejado ver en sus redes sociales el fuerte dolor que la embarga por la partida de su compañero.

A través de Instagram, Nórida parece que desahoga, y sus mensajes logran transmitir todo ese dolor que siente. Sus fans le escriben lo preocupados que los deja cada vez que escribe algo relacionado, y le envían mucha fortaleza para superar ese golpe en su vida.

Nórida ha expresado que pese a estar rodeada, protegida y amada por su familia y amigos, aún así, “todo el tiempo estoy cayendo a un vacío sin fondo”.

“Todo en este mundo carece de sentido ante tu ausencia. Me siento detenida en el tiempo, en aquel fatídico día que iba a ser de fiesta y terminó siendo el peor de toda nuestra existencia”, expresa.

Y le dedica palabras a su esposo: “Cuento los días que pasan, uno a uno, sin tus besos que me despertaban y sin tus brazos que me acunaban al dormir. Echo de menos todo de nosotros, intento compensar tu ausencia, usando tu ropa, durmiendo con tus pijamas, como esperando de alguna forma ser abrazada por ti, pero la realidad es que no estás, no estarás nunca más, salvo en mis recuerdos, con los que te honro y te mantengo presente en mi vida”.

Escribe también diciendo que su vida se llenó de “nunca mases”.

“Nunca más caminaremos de la mano, no desayunaremos juntos en la cama, ni bailaremos nuestra canción, no reiremos, ni planearemos, ni viajaremos, ni soñaremos, ni envejeceremos juntos, ni tendremos navidades ni año nuevos. Dejaste de existir y en un instante la vida se me llenó “nunca mases” y un solo para siempre que es tu permanente estar en mi, sin ti, que me hace desear a diario no estar más aquí”.

En su más reciente publicación, la actriz confiesa lo difícil que ha sido para ella tratar de retomar su vida.

“El duelo duele, es el peso de la ausencia que aplasta, un demonio que devora todo alrededor e impide conectar con emociones tan básicas como la esperanza, el gozo o la gratitud. El duelo es una condena injusta, larga y forzada que solo redime el tiempo y según dicen -tal vez- aunque no creo, el fervor”, escribió en su Instagram.