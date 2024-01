Tuti Vargas recordó su grave problema con las drogas: “fue intensivo”

Tuti Vargas es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia y respalda con sus fieles seguidores que la han respaldado en todo este proceso de las redes sociales, en agradecimiento y en respuesta a la fidelidad y respaldo mostrado todos estos años, se sinceró y les contó una realidad que no había tocado la luz pública.

Sus seguidores siempre se han preguntado por la vida amorosa y privada de la colombiana, pero la empresaria siempre se ha mostrado reservada. Sin embargo, Tuti se robó la atención de todos cuando relató que había padecido serios problemas de salud.

Vargas fue invitada al formato de RCN ‘Historia clínica’, para dialogar sobre un episodio de mucho sufrimiento, al igual que sus padres. La creadora de contenido lidió con una adicción que puso en peligro su estabilidad y salud.

La colombiana reveló que tuvo una adicción a la cocaína cuando terminó el colegio y empezó la universidad. Una transición que no es agradable recordar, pues su vida estaba en una situación complicada y peligrosa.

“Apenas entré a la universidad, consumí drogas, consumí cocaína, no fue un consumo largo, fueron seis meses, pero fue intensivo, lo hacía sola en casa. Salía jueves, viernes, sábado y domingo con mis amigos, consumía este tipo de droga porque yo sentía que la cocaína me daba la seguridad y confianza para poder relacionarme con los demás”, compartió en el programa.

Y contó que sus padres se enteraron el día que salió a hacer los ICFES, pues había dejado la sustancia en un bolso. Su padre la confrontó hasta que la joven admitió que estaba consumiendo.

“Les hice mucho daño a mis papás con esto. Mi mamá se dio cuenta en varias oportunidades. El día que presenté el ICFES fue la primera vez que supo. Me fui esa mañana y en mi cartera siempre tenía mi ‘kit’ para consumir: una papeleta y una cuchilla. Mi mamá me llamó, apenas terminé de hacer el examen y me dijo: ‘¿Dónde estás?, te vienes ya para la casa’. Comencé a hacer un recuento y dije: ‘¿Dónde dejé el kit?’. Lo había dejado en la cartera encima de mi cama”, relató.

Después de ese momento, comenzó el proceso de limpiar su cuerpo y recuperarse de forma integral para no recaer en las drogas, y aunque sufrió el síndrome de abstinencia, sus papás la ayudaron a salir adelante.

“Pasé por un proceso de abstinencia horrible, a nivel químico, sudaba, me daba ansiedad, cansancio, dolor muscular. Completamente desesperante”, señaló y aseguró que hace todo lo que está a su alcance para mantenerse sana y fuerte y no tener tentación de recaer.

Información de: El Universal.