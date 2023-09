Una emocionante noticia ha irrumpido para los seguidores de John Wick en Nueva York. Del 21 de septiembre al 8 de octubre, tendrán la oportunidad única de sumergirse en una experiencia que emula el mundo de las películas protagonizadas por Keanu Reeves, todo gracias a la apertura de un innovador bar temático.

Ubicado en el emblemático edificio de la 82 Beaver Street, el mismo que sirvió de escenario para la fachada del famoso hotel mostrado en la serie de películas, el bar promete traer una dosis de la sofisticación de los años 70 que caracteriza al hospedaje ficticio al que asiste el personaje de Keanu Reeves, John Wick. Según informa la revista People, esta iniciativa forma parte de una estrategia de marketing diseñada para promocionar el lanzamiento de la nueva serie “The Continental: From the World of John Wick”, prevista para el 22 de septiembre.