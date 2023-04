¡Un emotivo final! Adele sorprende a James Corden en el último Carpool Karaoke

James Corden se devuelve al Reino Unido, esto marca el final de su etapa como presentador del programa de variedades y entrevistas The Late Late Show que emite la CBS en Estados Unidos.

Corden comenzó en este show en 2015 y tuvo una de las secciones más populares llamada Carpool Karaoke: “Desde que Corden asumió las riendas como anfitrión en marzo de 2015, rápidamente se hizo conocido por generar videos virales que causaron revuelo, como Carpool Karaoke”, dicen desde la cadena estadounidense. Allí Corden le pedía “ayuda” a alguna estrella para llegar a tiempo al estudio en el caótico tráfico de Los Ángeles mientras interpretaban juntos algunas canciones.

Carpool Karaoke tuvo a estrellas como Paul McCartne, Mariah Carey, Jennifer López, Camila Cabello, BTS, Cardi B, Barbra Streisand, Ariana Grande y Bad Bunny, entre otros.

El presentador británico, de 44 años, anunció el año pasado que dejaría el programa para regresar a Reino Unido y por esto el último episodio de Corden como presentador se transmitirá este jueves 27 de abril.

Una de las sorpresas que le tenían a Corden era grabar un último Carpool Karaoke con su amiga Adele, quien ya lo había hecho años atrás convirtiéndose en uno de los más vistos, fue grabado en enero de 2016 y a la fecha suma más de 261 millones de visualizaciones.

“Adele toma el volante y le pregunta a James sobre sus recuerdos como anfitrión del programa, Carpool Karaoke y el significado de su final. Y los dos se emocionan al reflexionar sobre su amistad y las veces que han estado el uno para el otro”, cuenta la reseña de este segmento que ya se puede ver en YouTube.

Este Carpool Karaoke, además de emotivo –ambos se pusieron a llorar– tuvo grandes momentos musicales. Interpretaron las canciones de Adele Rolling in the Deep, Love Is A Game, I Drink Wine y Hometown Glory, así como el éxito de Barbra Streisand Don’t Rain On My Parade.

Corden recordó estos años en el programa como “ocho años locos” y Adele le confesó que estaba muy triste de que se fuera porque estar en Los Ángeles sin él (y su familia) iba a ser difícil. Ahí la estrella musical confesó que Corden y su familia fueron muy importantes por el cuidado que tuvieron con ella y su hijo tras su divorcio en 2019.

Empezar no fue fácil

En medio de la charla, Corden recordó que fue difícil empezar este segmento cuando llegó a Estados Unidos ya que no era fácil “persuadir” a las celebridades para que le siguieran la corriente. Finalmente la primera en decir que sí fue Mariah Carey, pero con la condición de que solo hablaría y no cantaría. Ahí le tocó al presentador echar mano de su experiencia para convencerla y que cambiara de opinión y lo logró siendo un gran éxito. Fue grabado en marzo de 2015.

Otro momento “mágico” según Corden fue cuando Steve Wonder aceptó ir porque cuando él lo hizo, los otros artistas dijeron: “‘Bueno, si Stevie Wonder lo hizo, lo haré”, dijo el presentador.

Este fue el último Carpool Karaoke de James Corden al frente de The Late Late Show.