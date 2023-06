$!‘Mayppel’, un socorrano que está cautivando al público del pop y del rock alternativo

El artista estuvo junto a la banda cerca de cuatro años hasta que la pandemia llegó. “Las cosas pasan por algo, ahorita estoy muy feliz como solista. Estoy emocionado de lanzar mi música, en estos dos últimos lanzamientos a los que les estoy haciendo promoción “Bossa” y “123” he podido sentir el cariño de quienes me escuchan”.

¿Cómo se proyecta?

“Quiero estar muy feliz con mi música, sentirme cómodo con lo que estoy haciendo porque me gusta y no porque sea tendencia. Me veo tranquilo llegando a más países, empezar a hacer shows en vivo que es lo que me encanta”, comenta el artista.