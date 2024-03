¿Una indirecta? Felipe Saruma publicó polémico video

‘Clau Manotas’, en su actuación, le recriminaba que no tuviera ‘moza’ y que fuera un ‘aguevado’, insinuando que ser estable hacía que las mujeres se aburrieran.

A pesar que pasó un tiempo desde su separación, aún se sigue hablando de ambos, ya que las razones no han sido esclarecidas. Recientemente, el creador de contenido compartió en sus redes sociales un video donde interpretaba, junto a otra influencer, una relación ‘tóxica’, en la cual él era juzgado por ser demasiado buen hombre.

De inmediato, sus seguidores tomaron el video como una indirecta para su ex, Andrea Valdiri, pues según algunos comentarios, a la también bailarina no le gustaban los ‘hombres buenos’ como Saruma, argumentando así el porqué ella no se quedaba estable con ninguno.

