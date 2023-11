Shakira es una de las artistas colombianas más reconocidas y escuchadas a nivel mundial. La cantante barranquillera ha logrado establecerse firmemente en la escena musical internacional gracias a su destacado profesionalismo y su innegable talento, tanto en su habilidad vocal como en su destreza para componer.

Recientemente, se hizo público un emocionante momento en el que Shakira sorprendió a su querido amigo Carlos Vives durante uno de sus conciertos en Miami. La artista, con 46 años de edad, se unió a él en el escenario para interpretar juntos su exitoso tema “La bicicleta”. Su actuación en vivo no solo emocionó al público, sino que también puso a más de uno a bailar al ritmo de la música.

No obstante, lo que más ha llamado la atención en las redes sociales y se ha convertido en viral es el hecho de que Shakira modificó una parte de la letra de la canción para evitar mencionar a su ex, el exjugador de fútbol Gerard Piqué. En concreto, omitió la frase: “que si a Piqué, tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Además de su actuación, los seguidores de Shakira también se han fijado en el atuendo que lució esa noche. La artista vistió unos costosos pantalones tornasolados con brillantes que pertenecen a la renombrada empresaria italiana Chiara Ferragni. Estos pantalones, llamados “The Attico Panya Crystal Embellished Jeans”, no están disponibles en tiendas y tienen un precio de 2.350 euros, lo que equivale a más de 10.2 millones de pesos colombianos aproximadamente.