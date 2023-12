“Una persona cercana me tocó”: desgarrador testimonio de actriz de Rigo que sufrió abuso a los 9 años

En un conmovedor relato, la reconocida actriz Ana María Estupiñán, protagonista de la exitosa novela ‘Rigo’ y destacada por su participación en producciones como ‘La Pola’ y ‘La Niña’, reveló en una entrevista reciente un doloroso episodio de su infancia: el abuso que sufrió a la edad de 9 años.

Durante su participación en el programa Buen Día Colombia de RCN, la intérprete de Michelle Durango, compartió detalles sobre este difícil capítulo de su vida.

“Experimenté un suceso cuando era muy pequeña. No lo recordaba. Fue durante una terapia, ya siendo adulta, cuando tomé consciencia de lo que pasó. No fui violada, pero sí una persona cercana a mi familia me tocó. Sucedió en un momento en el que estaban todos mis hermanos ahí, durmiendo. Estábamos todos en el mismo cuarto ¡Ocurrió mientras yo dormía!”, expresó Ana María con valentía.

