$!Valeria Duque rompe su silencio y cuenta la verdad sobre su encuentro con Rauw Alejandro

“Mi primera vez viendo a Rauw Alejandro no fue en una fiesta, sino en su concierto en la Ciudad de México. No fue la primera vez que lo conocí, sino más bien la única ocasión en la que coincidimos. Fue en mayo, durante su concierto en la Ciudad de México”, afirmó Valeria Duque.

La modelo aseguró que solo intercambió unas palabras con Rauw Alejandro y que no hubo ningún tipo de coqueteo ni atracción entre ellos. “Fue breve, no duró más de 5 minutos y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud. No me acerqué personalmente a Rauw Alejandro ni tuve un contacto cercano con él, ya que mi presencia allí se limitaba a cumplir mis deberes profesionales”, dijo.