Según él, aunque se puede observar “algo de inflamación y algunos moraditos” en las fotografías, se logró el resultado deseado. A la artista se le realizaron varios tratamientos, como una limpieza facial profunda, la aplicación de plasma rico en plaquetas y radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno y drenaje linfático.

Después se llevó a cabo un rejuvenecimiento facial sin cirugía mediante lipofilling, relleno de ácido hialurónico en los labios y rinomodelación. También, se aplicó botox en la frente y el cuello.

Finalmente, se realizó una blefaroplastia para eliminar el exceso de piel en los párpados y una lipopapada para reducir el contorno del rostro. Cabe recordar que días atrás, la artista compartió una imagen de su rostro con vendajes y una mentonera.

Por supuesto, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. La opinión estuvo dividida entre quienes aprueban su relación y quienes no.

“Le quitaron bastantes años, pero igual se sigue viendo como la mamá del chico”, “el que puede, puede y el que no critica. Cuántas con la edad de ella no quisieran hacerse lo mismo y no pueden eso le sube el autoestima”, “Ali bella, quedó divina, la gente sí es metida. El que puede, puede y la que no, que consiga” y “le cambiaron todo, que no parece ella... Que mal eso”, entre otros.