Lucha que le ha dejado grandes satisfacciones, como la creación del sindicato de actores, pero igualmente grandes problemas, pues muchos no han entendido el fondo real de su iniciativa.

Julián Román estuvo como invitado en el pódcast ‘Por la ventana’, del comediante Camilo Díaz, donde habló de lo difícil que es ser actor en este país y tocó un tema sensible y que ha provocado un sinfín de inquietudes entre los televidentes: el sindicato de actores.

Y es que el artista que interpretó a Leo Reyes en la novela ‘Los reyes’ fue uno de los que lideró la iniciativa hace 7 años, a tal punto que lograron la Ley del Actor, la cual, según él, les permitió tener un reconocimiento ante las productoras como trabajadores.

“Pertenezco al sindicato. Antes, sin el sindicato, grabábamos domingos y festivos y no nos pagaban bien. Con el sindicato se lograron otras jornadas, se negocian los festivos. Los domingos ya no se trabajan”, señaló.

¿Lo vetaron de los canales nacionales?

Precisamente ese trabajo enfocado en mejorar las condiciones laborales de sus compañeros ha generado entre sus seguidores y los televidentes el interrogante de si ha llegado a ser vetado en los canales nacionales.

Román aprovechó el espacio con los comediantes para responder a este interrogante, pues hubo una época en la que se especuló sobre su salida de los principales canales nacionales.

“Al principio, hubo miedo porque acá en Colombia al hablar de sindicato la gente piensa que uno es de izquierda, que van a quemar el canal, pero en este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto”, precisó y agregó que no ha parado de trabajar en las diferentes producciones.

Julián y la política

El actor bogotano nacido hace 46 años ha sido protagonista no solo de famosas series en televisión y cine, sino en la realidad nacional.

Durante el estallido social en 2021 fue un crítico de lo que pasaba y junto con otros amigos, también actores, hacían en vivos en sus redes sociales donde fijaban su posición frente a lo que estaba pasando.

Seguidamente, Julián aseguró que se ganó muchos detractores y que fue bloqueado por muchos políticos de la red social Twitter, especialmente del Centro Democrático.