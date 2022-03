Vicente Fernández se le estaría apareciendo a sus familiares

Quien manifestó primero la aparición del cantante fue su esposa, María del Refugio Abarca, 'Cuquita'.

Según dijo, “se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo se forma una cruz a diario. Yo le digo: ‘No te preocupes que nadie va a ocupar tu lugar’, además todas las tardes vengo a las 5:00 p.m. a rezar su rosario”, contó a medios mexicanos.

Así mismo, su nieto, Álex Fernández, habló sobre la aparición de su abuelo, luego de conocer que se le había presentado también a su abuela.

Según contó Álex, su abuelo y él eran muy unidos, por lo que el día de su funeral, el joven le pidió que no lo abandonara nunca y que le diera una señal si lo estaba escuchando.

“Le dije: Dame una señal si me estás escuchando o si estás de acuerdo. La gente va a pensar que estoy loco, pero me dio un calambre en el dedo pulgar y se me dobló haciendo una señal afirmativa; con el que dices sí, o sea, no sé, se me puso la piel chinita y me asusté y dije ‘bueno’; pero fue un sí”.

Las declaraciones sorprendieron y dieron mucho de que hablar, pues varios aseguran que el famoso cantante aún continua cuidado a sus familiares desde el más allá.