Daniel Arenas publicó un video a través de su cuenta de Instagram en el que contó que le robaron el celular en un parque de Bogotá.

"Recibí un mensaje y me senté a contestarlo, me distraje, y un tipo en una moto me arrebató el celular", relató Arenas.

El exprotagonista de novela dijo no pudo identificar a la persona que cometió el hurto, pues el motorizado se dio a la fuga.

"Gracias a Dios no pasó nada desafortunado. Gracias a Dios no pasó nada a diferencia de otras personas a la que le sacan un arma, la agreden", expresó.