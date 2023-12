Video: Actriz reveló que se enteró de infidelidad de su marido antes de su cirugía cerebral

La actriz conocida con las populares series ‘Charmed’ y ‘Beverly Hills, 90210’, es un símbolo de lucha contra el cáncer, desde 2015, cuando fue diagnosticada. No obstante, este año recibió noticias poco alentadoras cuando le contaron que tenía metástasis en el cerebro y en sus huesos.

El relato de su lucha fue aún más dramático cuando compartió el motivo de su separación con su esposo Kurt Iswarienko, en un complicado momento de salud.

“Fui a la operación pronto por la mañana y cuando estaba a punto de empezar me enteré de que mi matrimonio estaba básicamente acabado, que mi marido me había estado siendo infiel durante dos años. Me sentí muy traicionada”, confesó la actriz. La operación fue en enero en el hospital Cedars-Sinai de Los Angeles.

La relación llevaba 14 años y 11 de matrimonio, hasta el pasado abril que decidió ponerle fin a la unión. Pero no fue hasta diciembre del presente año que dio a conocer la noticia a sus seguidores.

“Tras 14 años juntos, si engañas, ¿no se merece la otra persona toda la verdad sin importar el daño que pueda hacerle?”, comentó la actriz.