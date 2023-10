Video: Aida Victoria Merlano reveló el duelo que está viviendo

Aida Victoria Merlano, una de la influencer más polémicas del país, a principios de octubre contó que se alejaría de las redes sociales para poder cuidar su salud mental y estar concentradas en ella sin sentirse expuesta a la opinión de pública.

El anuncio de su retiro momentáneo dejó a los seguidores con diversos interrogantes que plasmaron en las redes sociales de la influencer, que no dejó de compartir historias ocasionales en su cuenta de Instagram.

“Cuando uno trabaja en esto de las redes sociales, a veces tiene que fingir, esta vez no me place hacerlo, me siento muy mal, tengo el corazón roto, estoy frustrada y tengo el llanto en la garganta”, dijo Merlano en su primer video.

No obstante, Aida Victoria rompió el silencio y se sinceró con sus fieles seguidores sobre las diferentes luchas que ha librado en estos últimos meses: una millonaria multa, la pérdida de un ser querido, Alzheimer...

“Este es un video postcrisis, me han pasado muchas cosas. Lo primero que me pasó fue que me sancionaron por cientos de millones de pesos, y nadie se imagina cuánto yo lloré esa plata, yo me encerraba por horas a llorar, a sentirme como una mi**** y, sobre todo, a sentir una soledad tremenda”, abrió su reflexión.

