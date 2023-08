La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez se ha convertido en una de las más mediáticas del mundo del entretenimiento en Colombia, no solo por la gran diferencia de edad que se lleva la pareja, sino por el novelón que han protagonizado en los últimos días.

Alina Lozano y Jim Velásquez aún no han definido el tipo de relación que tienen ahora, después de haber terminado. | Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

Por su parte, Jim dijo que está teniendo una gran amistad con Alina: “rompiendo tabúes porque se dice que uno no puede tener una amistad con sus ex y nosotros la tenemos”.

“Sí se puede amigos, y lo estamos demostrando, tener una relación sana con el ex. Reunirse en un sitio íntimo como un cuarto y que no pase nada (...)”, dijo Alina.

En las últimas horas, la actriz y el creador de contenido compartieron un par de videos en los que aseguraron que sí se puede ser amigo de un ex.

La pareja ha dado señales de que se reconciliaron, pero no han oficializado si son novios o simplemente son ‘amigos con derechos’. Al parecer, le están dando tiempo a la relación para que vuelva a ser la misma de antes y han tenido varios encuentros románticos que dejan varias dudas sobre la estabilidad de su noviazgo.

Tiempo después, la pareja volvió a subir otro video en el que aparecen en un jacuzzi con espuma y aseguraron que estaban allí para limpiar la relación. “Esto no es lo que parece, amigos. Estamos acá de ex limpiando la relación para poderla terminar bien. Echar harto jaboncito (...) para que no queden huellas”, dijo Alina.

Sin embargo, los creadores de contenido niegan que hayan vuelto a ser novios, pero los videos que compartieron dicen más y se evidencia que sí son más que amigos.