Video: ¿Ana Karina Soto se despide de la televisión?

Con el tiempo, este rumor cobró fuerza hasta el punto de alarmar a la familia de la presentadora, quienes la contactaron para confirmar la veracidad de la información. A través de sus redes sociales, Soto aclaró: "Preguntaron si era verdad que yo me iba a retirar de los programas y del canal RCN, que me iba a dedicar solamente a ser productora de cine y teatro".

Posteriormente, desmintió estos rumores y aseguró que, por el contrario, se encuentra muy feliz realizando ambas actividades. En este momento, no tiene planes de dedicarse exclusivamente a la producción. "Yo le dije a mi tía que no, ¿de dónde sacan esos cuentos? Obviamente, ustedes saben que soy feliz siendo productora hace muchos años, soy la productora general de las obras de teatro de Alejo. Me encanta el cine. Me apasiona, pero yo también soy feliz presentando y, como he dicho antes, mientras Dios, la virgencita, ustedes y el canal RCN me lo permitan, seguiré en los programas 'Buen día Colombia' y 'Mañana Express'", afirmó.

También agregó: “no me voy del programa, no me voy a retirar de la presentación únicamente para dedicarme única y exclusivamente a la producción, yo sigo haciendo las dos cosas”.