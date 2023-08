“Yo estuve en ese concierto, asistí como una fan más, tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, no conversé con él más de dos minutos”, dijo la colombiana. En ese entonces, la modelo reveló que había puesto el caso en manos de sus abogados, con lo que logró que Juliana García, quien, sería la presunta responsable de haberle dado inicio al escándalo, se retractara.

“Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su entorno”, dijo Juliana García. Pero estas disculpas no dejaron satisfecha a Valeria Duque, pues, según aseguró en entrevista con Eva Rey, “sí hubo una retractación, pero no me sirve porque no me parece que haya en las palabras de esta niña algo de contundencia (...). Ella se inventó lo que escribió y ella no lo dice así en la retractación”.