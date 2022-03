Disgustadas están las más de diez mil personas que llegaron este sábado al estadio Atanasio Girardot para escuchar al artista mexicano Christian Nodal, encargado de cerrar el espectáculo y quien finalmente no estuvo en tarima.

Los que sí salieron a cantar fueron sus teloneros, quienes al parecer tampoco sabían que el protagonista del show central no se presentaría. Banda MS, Jerry Rivera, Jessi Uribe, John de la Torre, DJ Agudelo 888, Luis Alfonso y DJ Morro hicieron sus presentaciones, pero cuando el público, en medio del fuerte aguacero que cayó en la noche del sábado y la madrugada de este domingo, se preparaba para escuchar al artista mexicano, recibió la noticia por parte de la organización: Nodal no llegó, ni siquiera, a Medellín.

Al mismo tiempo, el cantante publicó un video en sus historias de Instagram disculpándose por no poder llegar a la ciudad, aduciendo problemas con sus vuelos.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a medallo de toda las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, se le escucha decir al cantante.

Y agregó: “Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarles una noche inolvidable y que también ustedes se llevaran una noche inolvidable. Desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon”.

Mientras tanto, en el Atanasio el público, furioso por lo sucedido, empezó a chiflar a la organización, que para menguar el disgusto prometió un concierto gratis con el mismo artista para reparar el imprevisto.

Era la primera vez que Christian Nodal, famoso por canciones como No te contaron mal, Adiós Amor, De los besos que te di y Probablemente, aparecía en el line up de un concierto en Medellín. Con su gira, Forajido Tour, ya se había presentado en ciudades como Cali y Cartagena.

El mexicano, quien viene de terminar una relación con la también cantante Belinda, alcanzó su éxito al “fusionar tres movimientos muy fuertes en la música mexicana: el mariachi con el norteño y un poco de banda (en especial en las trompetas), y logró un sonido muy original. No es mariachi, no es norteño, tampoco es banda, es una fusión llamada mariacheño”, indicó el productor musical Yohan Úsuga.